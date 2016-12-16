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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

16 Aralık 2016 Cuma, 18:40

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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
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SİVAS (AA) – Suşehri Yardım Seven Kadınlar Dernek yönetimi, İstanbul’daki terör saldırısı dolayısıyla Merkez Karakol Amirliğini ziyaret etti.

Suşehri Yardım Seven Kadınlar Dernek Başkanı Fethiye Gürsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez Karakol Amiri Başkomiser Beytullah Zafer Yüksel’i makamında ziyaret ederek, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polisler için taziyelerini iletti.

Türk polisinin her zaman yanında olduklarını belirten Gürsoy, “Şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın acısını en derinden hissettik. Onlar, vatan için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içti. Onların hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Gürsoy, ziyarette Başkomiser Yüksel’e Türk bayrağı hediye etti.

Suşehri

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