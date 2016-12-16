İstanbul’daki terör saldırısına tepkiler

KARAMAN (AA) – AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, CHP İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, MHP İl Başkan Yardımcısı Durmuş Yıldızbaş ve Saadet Partisi İl Başkanı Şaban Şahin, Karaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği binasında bir araya gelerek, “birliktelik” vurgusunun yapıldığı ortak bildiri imzaladı.

Siyasi partiler adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, 10 Aralık 2016 günü İstanbul’da Beşiktaş Vodafone Arenanın yanında, görevli polislere ve sivil vatandaşlara karşı gerçekleştirilen hain saldırının aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik vahşi bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

“Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir” diyen Ünlü, şöyle konuştu:

“Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme ve şiddete dayalı eylemlere dayanak gösterilemez. Terör bir insanlık suçudur. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekun mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır. Başta emniyet teşkilatımız ve bu hain saldırıda yakınlarını kaybeden aileler olmak üzere milletimizin başı sağ olsun.”