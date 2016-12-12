İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

SİVAS (AA) – Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi.

Çetindağ, yazılı açıklamasında, İstanbul’da meydana gelen terör saldırılarının derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, terörü lanetledi ve şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yaşanan saldırıyla teröristlerin çirkin ve kanlı yüzlerini bir kez daha gösterdiğini belirten Çetindağ, “15 Temmuz hain kalkışmasının ardından istediğini elde edemeyen bölücü ve hainler alçak saldırılarını ekonomi üzerinden denedi, ancak yine sonuç alamadı. Yaşadığımız ve 38 vatan evladının Hakka yürüdüğü saldırı da bunun bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle bir bütündür, bunu yıkmaya bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.” dedi.