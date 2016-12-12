İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde protokol üyeleri, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle görev başındaki polisleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum platform temsilcisi Ömer Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Kılış, Şarkışla Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay’ı makamında ziyaret ederek, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonucu şehit düşen polisler için Kuran-ı kerim okuyup başsağlığı diledi.

Pektaş, milletçe bir ve beraber olduktan sonra hainlerin emellerine ulaşamayacağını söyledi.

Olayda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise başsağlığı dileyen Pektaş, teröre tepki gösterdi.

Kaymakam Pektaş ve beraberindekiler daha sonra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret ederek, burada görev yapan polislere başsağlığı dileklerini iletti.