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01 Kasım 2016 Salı

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İstanbullular bu yollara dikkat!

2-3 Kasım tarihlerinde Şişli Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve Meslek Forumu’ nedeniyle 1 Kasım saat 08.00’den buluşma bitimine dek bazı yolar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yolar ve alternatif güzerg.

01 Kasım 2016 Salı, 11:33
istanbullular-bu-yollara-dikkat

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2-3 Kasım tarihlerinde Şişli Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve Meslek Forumu’ nedeniyle 1 Kasım saat 08.00’den buluşma bitimine dek bazı yolar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yolar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba Kavşağına değin çift yönlü olarak vasıta trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.
Gümüş Caddesi, Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağına değin çift yönü olan olarak vasıta trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek.
Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden Adaletli Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesine kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesi istikametine yönlendirilecek.
Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi girişinden Mim Kemal Öke Caddesine değin araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı peşinde Karaköy ve Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.

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