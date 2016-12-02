İstanbullular dikkat!

Marmara bölgesinde etkili olan negatif hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç ve dış hat seferlerini iptal etti. İDO’nun internet üzerinden yaptığı açıklamada, “Hava muhalefeti sebebiyle bütün iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İptal edilen dış hatlar seferleri şöyle: “16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 16:50 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Yenikapi – Bursa Hızlı Araba Vapuru, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 17:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 17:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi çabuk feribot, 18:00 Bursa – Yenikapi Çabuk Araba Vapuru, 18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı araba vapuru, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:20 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü, 18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü, 19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi seri feribot, 19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi seri araba vapuru, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 19:40 Yenikapi – Yalova Deniz Otobüsü, 19:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi seri feribot, 19:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 20:30 Bursa – Yenikapi Çabuk Feribot, 20:30 Yenikapi – Bursa Çabuk Araba Vapuru, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21:15 Yalova – Yenikapi Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi – Bandirma Seri Araba Vapuru, 09:30 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü.”