İstanbullular dikkat !

Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü sene dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında 23 Ekim 2016 Pazar günü prova ve 29 Ekim Cumartesi günü saat 07.30’dan tören bitimine değin bazı yollar trafiğe kapatılacak. Traf.