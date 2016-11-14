İstanbullular Süper Ayı teleskoplarla izlediler

En son 1948 yılında dünyaya yaklaşan Ay, 70 yıl aradan sonradan tekrar en yakın mesafeye geldi. Yılın en kayda değer gök olaylarından biri olarak kabul edilen ’Süper Ay’ın gece saatlerinde kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Ay’ı daha yakından görebilmek için Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi’nin bahçesine geldi. İstanbul’da hava şartları sebebiyle Süper Ay iyice izlenemese de çocukları oldukça hoşnut etti. Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi bahçesinde aileleri ile birlikte toplanan çocuklar, Ay’ı teleskoplarla yakından izledi. Neşeli anlar yaşayan çocuklara Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Başkan Aydınlatılmış, çocuklarla birlikte Süper Ay’a teleskoptan baktı.

Başkan Açık Fikirli, “Dünya’nın Ay ile en yakın olduğu mesafe. Bu akşam için Ay’ı gözlemlemek isteyen gençlerimiz, vatandaşlarımız için Ali Kuşçu Eğitim Merkezi’nde 3 tane teleskopla Ay’ı gözlemliyoruz. Garip bir deneyim oldu. Gökbilim ile ilgilenenler için oldukça heyecanlandırıcı olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Ay’ın 25 Kasım 2034’e dek dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceği ve dolunayın 68 yıl sonradan ilk önce yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha ışıklı görüldüğü belirtildi.

Süper Ay Nedir?

Eliptik yörüngesi sebebiyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi’de Dünya ile arasındaki mesafeyi takriben 355 bin kilometreye indirirken, en uzakta olduğu Yeröte’de bu uzaklık takriben 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki olağan uzaklık ise 384 bin 400 kilometre.