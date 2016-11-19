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İstanbullular yarın bu yollara dikkat

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi trafiğe kapatılacak o yollar şöyle: D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş, Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yo.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 19:22
istanbullular-yarin-bu-yollara-dikkat

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Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi trafiğe kapatılacak o yollar şöyle: D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş, Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stat arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımdan itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım)
Kapanan yollara alternatif olarak kullanılabilecek yollar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), D-100 karayolu
 

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