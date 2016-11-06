İstanbullulara müjde! Yarın açılıyor

Türkiye’nin ilk ve tek Master planına sahip olan Tema İstanbul projesi kapsamında, bölgenin TEM otoyolu üzerindeki trafik problemine çözüm üretmek için başlatılan köprülü kavşak çalışmasının hazırlıkları tamamlandı. Tema İstanbul yatırımcıları tarafından takriben 100 milyona mülk edilerek hazırlanan ve proje zarfında bölgedeki trafiğe daimi çözüm üretmek amacıyla geliştirilen 4 şeritli kuzey ve güney tabi yollar tek yön olarak yarın hizmete açılıyor. Son çalışmaları yapılan 105 metrelik Tema İstanbul Köprüsü, hizmete açıldığı andan itibaren, Mahmutbey gişelerden Edirne istikametine ve Mahmutbey gişelerden Ankara istikametine trafiği çift yönü olan olarak rahatlatması hedefleniyor.

“İstanbul’un bu bölgedeki trafik sıkıntısına çözüm üretmiş olacağız”

Tema İstanbul Köprüsü üstünde açıklamalarda yer alan Tema İstanbul Genel Müdürü Okumuş Ayçenk, “Yarın akşama dürüst bu köprülü kavşağın açılışını yapacağız. Artık burası keza kuzey, hem güney yolları tek yön olarak çalışmaya başlayacak. Bu bölgedeki vatandaşlarının alışkanlıklarından farklı olarak hizmet verecek ve bundan sonraki sirkülasyonlar arada ancak köprülerle gerçekleştirilecek. Biz de bu köprülere ilave olarak 105 metre olarak hazırlanan Tema İstanbul Köprüsünün yarın açacağız. Üzerinde trafik simülasyonların gerçekleştirdik ve güzel bir egzersiz oldu. Büyük ihtimalle bu alıştırma ile İstanbul’un bu bölgedeki trafik sıkıntısına çözüm üretmiş olacağız” dedi.

“Bu köprüyle akşam trafiğindeki yoğunluğu akıcı ayla getireceğiz”

Alt yolları geniş olarak yaparak trafik sorununu çözmek istediklerini söyleyen Aydınlatılmış Ayçenk, “Acilen arkamızda görünen TEM otoyolu üçer şerittir, biz yan yolları 4’er şerit haline getirdik. Keza güney, ayrıca kuzey alt yollar dört şerit olarak hazırlandı ve bu nedenle trafik akışkanlığını maksimize etmeye çalıştık. Edirne istikametinden gelen vatandaşlarımız eğer isterlerse battı çıktıdan geçerek yelken direği yollarına devam edecekler. ya da bu yaptığımız köprü üzerinden Başakşehir tarafından geçişleri yapacaklar. İki tarafta da oluşturulan geniş yollar burada fakat birikmeleri engelleyecektir. Akşam trafik yoğunluğunda trafiği sıvı hala getireceğiz. İnsanlarımız eğer isterlerse alternatif yol olarak bu alt yolları kullanabilecekler” diye konuştu.

“Köprü ve tabi yol çalışmalarımız İstanbul halkımıza hediye olsun”

Atakent bölgesinin çoğalan bir yer olduğunu açıklayan Ayçenk, “Bu bölge hem trafik alt yapısı olarak hap haline geldi. Bu bölgede yapılan projelerden en büyüğü bizim projemiz. Ayrıca alışveriş alanları olsun, hem davet merkezleri olsun, çevresine gelecek yeni hazırlıklarla birlikte, trafiğin yoğunluğu olacağız için ortaklarımız böyle bir yatırıma imza attı. Bu egzersiz ast yollar, sokaklar ve çevredeki diğer yollarla birlikte burası yaklaşık 100 milyon TL’lik bir maliyetle tamamlandı. Birinci amacımız burada halkımızın burada ama ulaşımını rahatça sağlayabilmesiydi. Bu köprü ve emrindeki yol çalışmamız İstanbul halkımıza armağan olmasını istiyoruz” biçiminde konuştu.

Mehmet Başa