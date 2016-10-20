İstanbulun 13 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağılım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Şişli’de 19 Mayıs Mahallesi Nehir, Küçük Bahçe sokakları ve Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi ile Basımcı Osmanbey ve Samanyolu sokakları ve civarı 00.10-06.10 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Hem, Mecidiyeköy Mahallesi, Burç, Çağlar, Cemal Sahir, Darcan, Mecidiye Deresi, Selahattin Pınar Aralığı sokakları ile Şehit Ertuğrul kabataş Caddesi ve Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri, Harman Yolu Üstteki sokaklarına ve civarına benzer gün 06.00-18.00 saatleri aralarında elektrik verilmeyecek.

Bağcılar’da Mahmutbey, Cihan, Bağlar mahalleleri ile Küçükçekmece’de Atakent, Söğütlüçeşme, Atatürk, Mehmet Akif mahalleleri ve Başakşehir’de Altınşehir, Güvencintepe mahalleleri ve civarında 07.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece’de keza, Fevzi Anlayışlı Olmak Mahallesi Kanarya Sokak ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Fatih’te Balabanağa Mahallesi Vidinli Tevikpaşa Caddesi, Harikzedeler Cadde, Kemalpaşa Mahallesi Çukur Çeşme, Saffetpaşa, Ağa Yokuşu, Mahmudiye Çeşmesi sokakları ile Fevziye ve Şehzadebaşı caddeleri ve civarında 09.00.14.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Esenyurt’ta Akçaburgaz Mahallesi, Osmangazi Caddesi, 3101. ve 3108. sokakları ve civarında 09.00-15.00, Koza Mahallesi 1675 cadde ve civarında ise 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü OSB Mh., 2 Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında08:00 – 19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması boyunca Meslek Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak

Bahçelievler’de Çobançeşme Mahallesi Sülün, Altay, Selvi ve Şimşek sokakları ve civarı 08.00-18.00 saatlerinde elektrik alamayacak.

Eyüp’te Nişahca Mahallesi Otakçılar Caddesi ve civarı 09.00-12.00, Defterdar Mahallesi Kayın, Gürdinç, Tunalıgil, Mobilyacılar, Alptekin sokakları ve civarı ise 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Sultangazi’de Esentepe 2954., 2953., 2952., ve civarında 08.00-12.00 saatleri arasında, 2369., 2951., 2952. sokaklarında 12.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Şişli’de de İnönü Mahallesi Akkarga, Babil, Çimen, Harbiye Çayırı, Nispet, Papa Roncalli, Satırcı, Üftade, Çimen, Yeni Nalbant, Turna sokakları ile Cumhuriyet, elmadağ, Sazlıdere caddeleri ve civarına 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi Kabristan ile Maslak Meydanı sokaklarına ve Maslak Ayazağa Caddesi’nde 09.00-16.00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Kağıthane’de Çağlayan Mahallesi Bahtiyar, Çayırbaşı, Kıvanç, Özgün, Yayla sokaklarına 09.30-18.00 saatleri aralarında elektrik verilemeyecek.

Zeytinburnu’nda Yılanlı Ayazma Cadde ve Davutpaşa Caddesi ve civarında 12.00-18.00 saatleri aralarında elektrik kesintisi uygulanacak.