İstanbul’un tarihi camilerinde Miraç Kandili coşkusu

Miraç Kandili’ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul’daki tarihi camilere akın etti. Ilk Kez Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan Camii edinmek üzere birçok cami vatandaşlarla doldu taştı. Camiler hınca hınç dolarken vatandaşlar geceyi namaz ve dualarla eda etti.

Akşam namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılmak isteyen çoğu yurttaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Kılınan namazın arkasından Eyüp Belediyesi vatandaşlara Kavurmalı pilav ve ayran ikramında bulundu. İkramdan tatmak isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

Her gaz lambası olduğu gibi bu kandilde de Eyüp Sultan Camii’ne geldiğini söyleyen Filiz Karabıyık, “Bakırköy’den geliyorum. Oruçluyum. Camiyi ziyaret edip namaz kılacağım. Dilekler dileyeceğim. Ziyaret edeceğim. Mübarek kandili kutlamaya geldim. Gaz Lambası ve Ramazanlarda kesintisiz buraya geliyorum. Tüm camilere gidiyorum. Dün Sultanahmet Camii’ndeydim. Bugün de buraya geldim” dedi.

Selim Bayraktar

