İşte 3. havalimanının açılış tarihi!

Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri dahilinde Adana HiltonSA’da “Türk Meslek Dünyası” konulu panel düzenlendi. Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Mediasa Medya Grubu CEO’su Demet Sabancı Çetindoğan, Başlıca Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Simit Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, deneyimlerini ve hedeflerini anlattı.

İstanbul’daki 3. havalimanını inşa eden ve işletecek konsorsiyumda yer alan Limak Holding’in Idare Heyeti Başkanı Nihat Özdemir, Afrika ve Balkanlar’da o kadar çok ülkenin yanı sıra Pakistan’da da meslek yaptıklarını kaydetti. 3. havalimanını yolcuların kuytu edeceği, refah bulacağı bir şekilde yapı etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

“Dünyada bir uçak köprüye yanaşınca bir gezgin köprüye ayağını attıktan 11 dakika sonradan polis ve gümrük kontrolünü yapmış, bagajını almış, taksiye binen bir havaalanı var. Bu havalimanı Singapur’da. Bizim de 3. havalimanını yaparken hedefimiz 13 dakikada yolcumuz valizini alacak, polis ve gümrük kontrolünden geçecek ve taksiye binecek. 2018’in ilk çeyreğinde bunu hizmete açmayı hedefliyoruz. Kosova’da da böyle bir havalimanı yaptık. Senegal’de, Mısır’da havalimanları yapıyoruz. Bütün buralarda inşaat tekniklerini en seri, en modern şekilde nasıl inovasyonda kullanabiliriz, bunun hesabını yapıyoruz.”

Nuri Pir – Umutcan İşledici

