İşte dünyanın en küçük tahılı: Teff

Eskişehir’de 36 yıldır baklagil satışı yapan İlhami Dayar, tohumunu Etiyopya’dan getirdiği ‘Teff’ isimli dünyanın en küçük tahılının üretimini Türkiye’de yaparak bir ilke imza attı. Dünya’nın en küçük tahılı olma özelliğini taşıyan ve bir tahıl ürünü olan teff genellikle Etiyopya dolaylarında yetişiyor. Faydası saymakla bitmeyen bu ürün Türkiye’de ilk defa Eskişehirli İlhami Dayar tarafından 3 dönümlük bir alana ekilerek, 200 kilogram civarında hasat edildi.