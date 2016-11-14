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İşte Geçmişten Günümüze Gemilerimiz

TSK’dan yapılan açıklamada, 1081 yılının Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edildiği vurgulanarak, benzer sene Emir Çaka Bey’in birincil Türk donanması ile Ege’nin sıcak sularına yelken açtığı hatırlatıldı.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 20:16
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TSK’dan yapılan açıklamada, 1081 yılının Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edildiği vurgulanarak, benzer sene Emir Çaka Bey’in birincil Türk donanması ile Ege’nin sıcak sularına yelken açtığı hatırlatıldı. Paylaşılan belgeselde Türk Deniz Kuvvetlerinin bu tarihten günümüze değin olan teknolojik gelişiminin anlatıldığı ifade edildi.

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