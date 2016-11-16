İşte Gülenin en büyük korkusu…

FETÖ elebaşı Fetullah Gülümseyen’in karakterini deşifre eden bilgiler savcılığa ulaşan istihbarat raporlarında yer aldı. Soruşturma dosyasına da eklenen laf konusu rapora göre Gülümseyen’in en büyük korkusu gözaltına alıp yargılanmak ve sonrasında hapse girmek. 12 Mart döneminden sonra 7 ay esir kalan Tebessüm Eden, 1974 yılında temize çıkma etmişti. Raporlara tarafından, Tebessüm Eden’in tutsak kaldığı dönem içerisinde bu durumdan çok fazla etkilendiği ve tekrar benzer durumda olmaktan korktuğu kaydedildi.

Raporda, Tebessüm Eden’in, yüksek dozda ‘diazem’ adında, sinir hastaları tarafından kullanılan bir hap kullandığı da belirtildi. İlacı sakinleştirici etkisinden davranmak ve uyuyabilmek için kullanan Güler Yüzlü’in, bu sebeple sürekli halüsinasyonlar gördüğü ve etrafındaki insanların kendisine kumpas kurduğunu sandığı kaydedildi. Bir dönem Tebessüm Eden’in yanında olan Nurettin Veren daha önce verdiği açıklama de, Fetullah Tebessüm Eden’in sabahleyin aniden kendisine ‘imdat imdat, sen buraya beni öldürmeye geldin’ diye bağırdığını, bu gürültüye herkesin koştuğunu, ‘FBI, CIA çağırın bunu öldürsünler, Arif bey sen de silahını çıkart bunu öldür’ dediğini anlatmıştı.

Ebru Karatosun / Türkiye