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İşte ihraç edilen en kıdemli isim

Devlete Ait Gazete’de yayımlanan 689 sayılı KHK’ya tarafından; Milli Savunma Bakanlığı ve tabi kurum ve komutanlıklarında bin 105 personel ihraç edildi.

30 Nisan 2017 Pazar, 00:24

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Devlete Ait Gazete’de yayımlanan 689 sayılı KHK’ya tarafından; Milli Savunma Bakanlığı ve tabi kurum ve komutanlıklarında bin 105 personel ihraç edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen kişiler aralarında en üstteki rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında rütbesi yükseltilen Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası Ocak ayında tutuklanmıştı.

Caner Ünver 

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