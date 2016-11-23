İşte o rakam… FETÖden kaç kişi tutuklu?

Bozdağ, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bozdağ, hak hizmetinden memnun olma oranının 2015 yılında yüzde 50.4 olduğunu belirterek, herkesin yargıyla ilişkisi ve beklentisinin olduğunu ifade etti. Bozdağ, “İstinaf mahkemeleri bu açıdan koskocoman devir ifa edecektir. İstinaf mahkemeleri ilk derece mahkemelerinin verdiği kararı, dosyaları ilk derece mahkemeleri gibi bir heyet kadar öbür bir gözle incelenmesi, vaka denetimi yapması, dosyanın esasına girerek, karar verecek nitelikte olması, konunun egemen ve tarafsız bir mahkeme tarafından incelenmesi kararlardaki isabet oranını daha yüksek bir noktaya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

HSYK’nın bazı hakim ve savcıların görevden el çektirilmesine karar verdiğini söyleyen Bozdağ, “Dominant ve savcıların da hukuk devleti teminatı ile donatılması kayda değer. Anayasamız bu teminatı koymuş. Yargı içerisinde atama yapan bir takım dominant ve savcıların bir terör örgütü ile üyelik irtibat içerisinde olduğu ortaya çıktı. HSYK’nın ihraç yolunda aldığı kararlar yargının içerisinde, milletin yargıcı olma, milletin savcısı olma vasfını kaybetmiş olanların meslekten uzaklaştırmaları da yargıya güveni sağlama bakımından son derece önemli. HSYK’nın şu asıl kadar görevden uzaklaştırdığı başat ve savcı sayısı 3 bin 698. 667 sayılı KHK dahilinde meslekten çıkarılanlar 3 bin 659. Görevden uzaklaştırılması kaldırılarak göreve iade edilen 198 etken ve savcı vardır. Görevden uzaklaştırılıp hakkında inceleme devam eden 14 birey bulunmaktadır. Hakkında işlem yapılan 3 bin 871 olmuştur. Etken ve Savcılar Yüksek Kurulu görevden uzaklaştırma kararlarını oy birliği ile almıştır. En sağlıklı inceleme yapan yerlerden biri Baskın ve Savcılar Yüksek Kurulu’dur. Acilen 3 bin 939 etken ve savcı da mesleğe kabul edilerek mesleğe başlamış oldu” biçiminde konuştu.

İdam cezasına ilişkin olarak Bozdağ, idam cezasının tartışılmasının sıradan olduğunu açıklama etti. Bozdağ, “Türkiye demokratik, hukuk devletidir. İdamı isteyenler olduğu gibi istemeyenler de olacaktır. Avrupa Birliği’ne bütün üyelik sürecinde Türkiye’nin attığı adımlar son derece manâlı. Dışımızdaki ülkelerin Türkiye’nin içinde yürüyen bir tartışmadan rahatsız olmalarını anlamakta zorlanıyorum. Türkiye egemen bir ülkedir, vatandaşlarının tümü de özgürlüğe sahiptir, her konuyu özgürce tartışabilir” diye konuştu.

Erken yaşta evlenme konusunda ise Bozdağ, “Biz AK Parti hükümetleri olarak erken yaşta evliliğe karşıyız. Bu konuda önemli adımlar attık. 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Uygar Kanunumuzda 16 yaşını doldurmuş kişiler mahkeme kararıyla evlenebiliyor, 18 yaşından gün almış kişiler velilerinin muvafakatıyla evlenebiliyor, 18 yaşını doldurmuş kişiler kendi rızasıyla evlenebiliyor. Getirilen düzenleme tecavüzcüleri koruyan, af getiren bir düzenleme değildir. Toplumumuzun içerisinde bulunan bir soruna ve mağduriyetleri ortadan kaldırmaya dönük bir düzenlemedir. Tüzük Mahkemesi toplumdaki bu gerçeklere uyarı çekiyor, adaletin dikkate alınması isteniyor. Meclis’in kurduğu aile ile ilgili bir Araştırma Komisyonu Raporu’nda, bu konuya çözüm bulması isteniyor. Muhakkak tecavüzcülere bir olanak belirlemek, evlense suçtan ve cezadan kurtarmak için getirilmiş bir düzenleme değildir. Lakin biz hükümet olarak toplumdan gelen her türlü eleştiriye ve önerilere büyük layık veriyoruz. Bu düzenlemenin yapılması bir toplum kesiminin sorunu çözmek içindi lakin toplumumuz bu konuda öbür girişim ortaya koyduğu için biz de milletin sesine kulak verdik, bu tasarıyı komisyona çektik. Tasarıdan bu fıkra çıkacak ve eski haliyle geçecek. Eğer siyasi partiler bu konuda geniş bir konsensüs sağlarlarsa, yeminden gündeme gelebilir. Artık bu konu kapanmıştır” dedi.

FETÖ operasyonları kapsamına ilişkin de veri veren Bozdağ, şunları kaydetti:

“Derhal darbe teşebbüsü soruşturmaları zarfında bin 121 gözaltı var. Yakalama kararı verilmiş ama yakalanmamış, aranan 4 bin 365 kişi var. 96 asker, 210 polis, bir vali, 3 vali yardımcısı, 3 kaymakam ve 4 bin 52 birey diğer mesleklere mensup. Cezaevlerinde acilen 36 bin 951 birey var. Bunun 6 bin 288’i asker, 7 bin 516’sı polis, 19 vali, 75 vali yardımcısı, 57 kaymakam, 22 bin 996 öteki edinmek üzere 36 bin 951. Bugüne kadar haklarında işlem yapılmış birey sayısı 92 bin 607, bunların tutuklananı 36 bin 951. Gözaltında bir hakim var. Yakalama kararı verilip aranan 285 birey var. Bunun 30’u Yargıtay üyesi, 7’si Danıştay üyesi, 248’i adli ve yönetimsel adalet dominant ve savcı. Esir 2 bin 410 birey. Toplam bugüne değin 3 bin 698 birey ilgili adli soruşturma yapılmıştır. FETÖ üyeliği ve darbe teşebbüsünden toplam olarak 39 bin 378 tutsak var.”

Ahmet Umur Öztürk