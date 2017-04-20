İşte Şans Topu 19 Nisan 2017 sonuçları| MPİ Şans Topu 5+1 kime çıktı?

Şans Topu 19 Nisan 2017 uğurlu numaraları bu akşam emin oldu. Peki 19 Nisan şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin ilgiyle beklediği baht topu 827. HAFTA çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne değin oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde…

İŞTE TALIH TOPU 19 NİSAN 2017 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

09 10 14 30 31 + 07

TALIH TOPU 19 NİSAN 2017 (Ayrıntılı) SONUÇLARI

KISMET TOPU NASIL OYNANIR?

Baht topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Talih topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Baht topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler göre zahmetsizce tedarik etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı rakam kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Birincil sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Kısmet Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) elde etmek üzere 8 adettir.

Kısmet Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e dek Sayısal Oyun bayilerinde yer alan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.