İşte Sayısal Loto 10 Aralık 2016 (1048. HAFTA) çekiliş sonuçları.. Şanslı numaraları hangileri?

10 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam kesin oldu. Çekiliş sonrası uğurlu numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 10 Aralık Sayısal Loto çekilişinde varlıklı olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

ŞANSLI NUMARALAR: 05 10 11 21 27 30

İŞTE SAYISAL LOTO 10 ARALIK ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE DETAYLARI;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Yöneticilik tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve özetle ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına tarafından dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, vakit aşımına uğramış, feshedilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için asgari çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet hızlı numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye haberdar olan olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.