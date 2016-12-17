İşte Sayısal Loto 17 Aralık 2016 (1049. HAFTA) çekiliş sonuçları.. Şanslı numaralar hangileri?

17 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam belirlenmiş oldu. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 17Aralık Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

İŞTE SAYISAL LOTO 17 ARALIK ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Yöneticilik göre düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakam kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının içten tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da açıklama edilen talih oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına kadar dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonradan süre aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, süre aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet emniyet numarası ve arka yüzündeki bilet çabuk numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye haberdar olan olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.