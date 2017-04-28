İşte Süper Loto 27 Nisan 2017 Perşembe çekiliş sonuçları açıklandı| MPİ Süper Loto sonuç ÖĞREN

Süper Loto 27 Nisan 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 497. kere çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar belli olur olmaz saat 21:30’dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır… MPİ Süper Loto sonuç ÖĞREN

SÜPER LOTO 30 Mart 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ÖĞREN

27 Nisan 2017 şampiyon numaralar

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir baht oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e değin olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden asgari üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya tayin eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE VAKIT ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri baht oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN FAZLA ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en fazla meydana çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er defa çekildi. sonradan ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına kadar en fazla meydana çıkan ikili gruplar 12’şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su başlıca değin hiçbir 4’lü grup üç defa bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto devlete ait internet sitesinde bulunan bilgilere kadar 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir sütun başına olan olanak. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız sütun sayısına bölerseniz ana tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.