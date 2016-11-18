İşte Turkcellin yeni reklam yüzleri

Turkcell, yeni reklam yüzlerini seçti. Firmanın yeni yüzleri canlandırma karakterleri olan ’Emocanlar’ oldu. Turkcell’in yeni reklam yüzleri Emocanların yer aldığı reklam filmi ekranlardaki yerini aldı. “7’den 70’e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı 6 farklı Emocan karakteri, bütün Türkiye’nin irtibat ve teknoloji ihtiyaçlarına en uygun teklifleri arzetmek üzere ekranlarda yükseklik gösterecekler” diyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, sözlerine şöyle devam etti: “22 yıldır sektörün lider markası olarak daima müşterilerimizi odağımızda tutuyor, seslerine kulak veriyoruz. Emocanları yaratırken de müşterilerimizin iç görülerini dinledik, meşhur birini seçmek yerine herkesin fazla seveceğine inandığımız 6 kendine özgü kişilik ile karşılarına çıkmayı seçim ettik. 7’den 70’e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı Emocanlar doğruca halkımızın markamızla olan gönül bağını arttırmayı hedefliyoruz”.