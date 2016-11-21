İşte vatandaşın AB görüşü

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler son dönemlerde siyasilerin müşterek restleşmesi Brüksel-Ankara hattında soğuk rüzgârlar estiriyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye’nin AB üyelik sürecinin durdurulması ve hesaplı yaptırım uygulaması yönünde yaptığı direktifler Türkiye kadar tepki ile karşılandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müzakerelerin devam edip edilmeyeceğini halka sorabileceklerini belirterek, “Sene sonuna kadar sabredelim sonradan millete gidelim” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde gerilen Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri İHA muhabirleri vatandaşa sordu. “AB ile devam yola devam mı? Türkiye, AB ile müzakereleri bitirelim mi? devam Türkiye’nin, AB üyelik müzakerelerine edip etmemesi konusunda bir referandum yapılırsa ne yönde oy kullanırsınız? AB’ye evet mi, hayır mı?” sorularını vatandaşlar cevaplandırdı.

AB’ye sıcak bakanlar da, ilişkilerin bir lahza önce bitirilmesini; ‘alternatif birliklere başvurulması gerektiğini’ öğüt edenler de vardı. ‘AB’nin Türkiye’yi oyaladığını, aralıksız vaatlerde bulunup yerine getirmediğini’ savunanların yanı sıra, Türkiye’nin AB’ye girmesi ile birlikte ‘çağdaş, laik, sosyal hukuk devleti olacağını’ dile getirenler; Ayrıca AB ile ilişkilerin sonlandırılmasının ‘Türkiye’yi Ortadoğu’daki devletler gibi yapacağı’ endişesi taşıyanlar, bunu aksini iddia eden ‘Türkiye’nin Müslüman devletlerle Müslüman Birliği kurması’ gerektiğini söyleyen vatandaşlar da oldu.

AB ile Türkiye ilişkileri niçin gerildi?

İlki 29 Kasım 2015’te Brüksel’de gerçekleştirilen AB-Türkiye zirvesini 7 Mart 2016 ve 18 Mart 2016’da gerçekleştirilen zirveler peşine düşüp takip etti. Bu görüşmelerin her iki taraf içinde olumlu geçtiğini kamuoyu ile paylaşan liderler mülteci meselesi, Türk vatandaşlarına Shengen bölgesinde gezi özgürlüğü tanıyacak vize serbestîsi ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinde yeni fasılların açılması gibi hususlarında mutabakata vardıklarını ifade ettiler.

Ancak, özellikle vize serbestisi konusunda meydana çıkan pürüzler ilişkileri olumsuz etkiledi. AB Türkiye’nin vize serbestisi konusunda yerine getirmemesi gereken 72 kriteri 2016 Haziran ayı ardına kadar yerine getirmesini istek eden AB, özellikle ‘Türkiye’deki terör tanımın fazla geniş olduğunu ve daraltılması gerektiği’ ifade etti. Türk tarafı ise, 3 ay gibi kısa bir sürede bu kriterlerden 67 tanesini yerine getirdiyse de, terörün tanımı konusunda Avrupa Birliği’ne ‘PKK gibi DEAŞ gibi terör örgütleri ile çaba edilen bir ortamda terör tanımını daraltmanın imkânsız olduğu’ yanıtını verdi. bundan başka, 15 Temmuz darbe girişimine Avrupa’dan beklenen tepkinin gelmemesi hem Türk hükümetinin ayrıca de vatandaşın Avrupa Birliği’ne aleyhinde tavrında negatif bir etki oluşturdu. Türkiye-AB ilişkilerin gerilmesinde etkin olan bir diğer olay ise bazı Avrupa Birliği devletlerinin büyükelçilerinin, Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için HDP grup toplantısında HDP sıralarına oturması oldu. Keza 9 Kasım’da Avrupa Komisyonu kadar yayımlanan Türkiye ilerleme raporunda bulunan değerlendirmeler ve FETÖ’nün terör örgütü olarak yok de ‘Gülen Hareketi’ olarak lanse edilmesi Türkiye tarafından tepki ile karşılandı. Son olarak ise Avrupa Parlamento Başkanı Martin Schulz’un Türkiye ile ilgili ‘müzakereler durur’ açıklaması ilişkileri kopma noktasına getirdi.

AB kendi içinde de tartışma konusu

Özellikle aza devletler arasındaki sığınmacı meselesinden doğan anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları, buna ek olarak İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını referanduma götürmesi ve sandıktan ayrılık kararının çıkması birliğin geleceğinin ‘parlak olamadığı’ tartışmalarını gündeme getirmiş durumda.

öte taraftan, Fransa’da aşırı sağcı Milli Cephe partisinin lideri Marine Le Pen, gelecek sene yapılacak başkanlık seçimini kazanırsa, Fransa’nın Avrupa Birliği’nde kalıp kalmayacağını belirlemek için referanduma gideceğini söylemesi ve aynı şekilde öteki Avrupa devletlerinden AB karşıtı seslerin yükselmesi Avrupa Birliği’ni ayakta yetişmek isteyen liderlerin endişesini artırıyor. Hem, AB üyesi Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya yanlısı Rumen Radev’in Cumhurbaşkanı seçilmesi AB içinde huzursuzluklara niçin olmuş durumda.

