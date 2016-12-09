İşte yeni kimlik kartının ücreti

İşte Hatay Valiliği’nden konuya ilşkin yapılan açıklama:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14/01/2016 tarihinde yapılan değiştirme ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamasına 01/01/2017 tarihinden itibaren geçilecektir. Yeni Kimlik Kartlarında kişinin kimlik bilgileri, biyometrik verileri ve elektronik sertifikaları yer almaktadır.

Kimlik kartı başvurusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 01/01/2017 tarihinden itibaren yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden veya Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt haricen ise dış temsilciliklere yapılacaktır.

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, ehliyet, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı doküman ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılır. Kimlik Kartlarının başkalaşım işlemi esnasında vatandaşlardan 15 TL yeni kart ücreti talep edilecektir. Vatandaşlarımız emrindeki bulundukları nüfus müdürlüklerine bu arada yanlarında son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik resim getirmeleri gerekmektedir. Fotoğrafların vesikalık resim ölçüsünde olması, ön cepheden çekilmesi, alın-yüz ve çenenin açık olması, gözlüklü fotoğraflarda transparan camlı olması, arka fon renginin beyaz olması gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartlarının verilmesi için 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine kişisel olarak başvurmaları gerekmektedir. Kimlik kartları 3 sene içerisinde değiştirilmesi gerektiğinden vatandaşlarımızın mevcut nüfus cüzdanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında operasyon yaptırmaya devam edeceklerinden ve yeni kimlik kartı alıncaya değin mevcut nüfus cüzdanları geçerli olacaktır. Vatandaşlarımızın Alo 199 ya da ekimlikrandevu.nvi.gov.tr portalı üzerinden randevu alarak gitmeleri aksi taktirde işlerini yaptırmakta sorunlar yaşayacakları;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.