İşten çıkarılmalarına tepki gösteren işçiler çatıya çıktı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden 4 işçi, yeniden işe alınmaları için bir iş hanının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde bulunan iş hanının çatısında işçileri gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir yandan işçiler ikna edilmeye çalışırken, bir yandan da işçilerin atlama ihtimalli bulunan yerlerde park halindeki araçlar çekilerek şişme brandalar açıldı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda ikna edilerek çatıdan indirilen işçiler U.G, A.S, B.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Spor AŞ’de çalıştıkları belirtilen işçiler, hayvanat bahçesinde çalıştıklarını, kendileriyle ilgisi olmayan köpek evindeki hayvan ölümlerinden sorumlu tutularak işten çıkarıldıklarını iddia etti.