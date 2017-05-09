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İstiklal Caddesi çalışmaların ardından böyle olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Inşa İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi altyapılar, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Proje dahilinde tüm daha aşağı yapıs.

09 Mayıs 2017 Salı, 22:11

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Inşa İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi altyapılar, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Proje dahilinde tüm daha aşağı yapısının 20 gün içinde bitmesi planlanan caddede, bugüne değin karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak. Proje dahilinde Caddenin simgesi olan2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının bitmiş yapılacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise caddenin doğal granit taşları ile döşeneceği kaydedilirken Mayıs ayı ortalarında başlayacak döşeme işleminin yılsonuna dek tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların bilhassa cumartesi akşamları aşırılık nedeniyle yapılmayacağı öğrenildi. 

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