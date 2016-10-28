İstinyeParkta rekor katılımlı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
İstinye Park’ta, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan 450 çocuk, bando eşliğinde marşlar söyleyerek alışveriş merkezi içerisinde yürüyüş gerçekleştirecek.
İstinye Park’ta, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan 450 çocuk, bando eşliğinde marşlar söyleyerek alışveriş merkezi içerisinde yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş sonunda Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince rekor kayıt edilecek.
Program Akışı
14.00-14.45 Çocukların rekor alanına alınması
14.45-15.00 Konuşmalar
15.00-15.30 Rekor Denemesi ve Rekor Tescili
15.30-16.00 Konuşmalar ve röportajlar