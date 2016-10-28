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İstinyeParkta rekor katılımlı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

İstinye Park’ta, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan 450 çocuk, bando eşliğinde marşlar söyleyerek alışveriş merkezi içerisinde yürüyüş gerçekleştirecek.

28 Ekim 2016 Cuma, 18:01
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İstinye Park’ta, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan 450 çocuk, bando eşliğinde marşlar söyleyerek alışveriş merkezi içerisinde yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş sonunda Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince rekor kayıt edilecek.

Program Akışı

14.00-14.45 Çocukların rekor alanına alınması

14.45-15.00 Konuşmalar

15.00-15.30 Rekor Denemesi ve Rekor Tescili

15.30-16.00 Konuşmalar ve röportajlar 

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