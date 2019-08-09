İstMarina AVM'den Kartal sahilde temizlik seferberliği
İSTANBUL (AA) – İstMarina Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllülerle birlikte Kartal sahil şeridini temizledi.
İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan alış veriş merkezi, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.
İstMarina AVM tarafından yürütülen organizasyonda, yaklaşık 200 gönüllü vatandaşın katılımıyla Kartal sahil şeridi temizlendi. Çevreye karşı duyarlılığını ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için başlatılan proje kapsamında, gönüllüler, sahildeki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için seferber oldu.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılımı ile start verilen etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü. Temizlik hareketine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğin sonunda gönüllü katılımcılara Jolly Joker İstMarina'dan ağustos boyunca devam eden konser takvimi içerisinden seçtiği bir konser bileti hediye edildi.
-
“Sağlıklı bayram sofrası” önerileri
-
AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret
-
Başkent'te tatlı imalathanelerine bayram denetimi
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
-
KAEÜ'de özel yetenek sınavı
-
Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]