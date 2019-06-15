İsviçreli diplomatlar Sorgun'u ziyaret etti
YOZGAT (AA) – İsviçre Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Araplı İmam Hatip Ortaokulu ve Sorgun'u ziyaret etti.
Elçilik görevlilerine okulu gezdiren ve okul hakkında bilgi veren Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Diplomat Mirjam Eggli, ataşe Lucie Neuville ve danışman Nagehan Şen Yazar'dan oluşan ekibin ziyaretlerini, İsviçre Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Araplı İmam Hatip ortaokulu tarafından yürütülen "Minik Dünyam" isimli projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ekinci, 3 kişilik ekibin bugüne kadar yapılan proje çalışmalarını incelediğini ifade ederek, "Proje içeriği olan çocuk hakları konusunda okulda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ekip, birkaç aileyi evlerinde ziyaret ettiler. Yine proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdiler." dedi.
Okulu gezen diplomat Mirjam Eggli de elçilik kapsamında açılan proje çağrısına başvuru yapan 200 proje arasından birinci seçilerek desteklenen proje için çok memnun olduklarını, bundan sonraki proje başvuruları için okula ve yönetimine seve seve referans olacaklarını söyledi.
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