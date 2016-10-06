İtalyan tasarımcılar yerli otomobil için Türkiyede

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in davetlisi olarak Konya’ya gelen İtalyan araba tasarımcısı heyet, Selçuk Üniversitesi ve Konya sanayisinde incelemelerde bulundu.

İlk ziyareti yaklaşık 2 ay önce İtalya’da yerli otomobil konusunda gerekli alt yapıyı bakmak ve İtalyan firmaların yerli otomobiller konusunda katkılarını yerinde incelemek için gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Şahin, bu kez makamında İtalya’da alanında bilirkişi ve araba tasarımı konusunda araştırmaları yer alan Pierro Luigi Carcerano, Yalçın Yüzbaşıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Otomobil tasarımcısı Pierro Luigi Carcerano, yaptığı açıklamada, 50 takvim İtalyan otomotiv tecrübesini Türkiye’ye taşımak istediklerini ifade etti. Projelendirmenin İtalya’daki tasarımcılar göre gerçekleştirileceğini, üretimin yüzde 90’ını Türkiye’de yapmayı hedeflediklerini bildiren Carcerano, “Otomobilimiz, Türkiye ve tüm dünyada kabul görecek kalite standartlarında olacak. Henüz proje aşamasındayız. Otomobilimizi benzinli ve elektrikli olacak şekilde üretmeyi planlıyoruz. C segmentinde bir araç olacak. İtalya’daki ofiste 60 tasarım mühendisi bulunuyor. Bin kişi de bu projeye hizmet edecek. Rektörümüzün öncülüğünde, çalışmamızın imal safhasında bütün parçaları Konya’da üretilecek hale getireceğiz. Türkiye’nin tamamıyla ilk yerli aracını, dünya teknolojisindeki araçların tasarım mühendisliği standartlarında tasarlayacağız. İlerde motor ve şanzıman da dahil hepsini Konya’da imal edip, Avrupa standartlarında bir vasıta yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Carcerano, Konya sanayisinin disiplin ve kalite açısından Avrupa standartlarında özelliğe sahip olduğunu, var olan potansiyeli dünyaya açılmak istediklerini sözlerine ekledi.