KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilk yardım, yangın söndürme ve araçtan yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 302. yılı dolayısıyla Başpınar Mahallesi’nde bulunan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, kaza yapmış araçtan yaralı kurtarılması, LPG tüpü yangını ve yanan evin söndürülmesi tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler daha sonra itfaiye ekipmanlarının yer aldığı sergiyi gezdi ve itfaiye ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.