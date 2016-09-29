KIRIKKALE (AA) – İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyarette, hafta nedeniyle pasta keserek itfaiye personelinin haftalarını kutladı.

İtfaiye Müdürü Koray Arslan da Emniyet Müdürlüğü ekiplerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Birçok olayda polis ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Arslan, her zaman birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ve en hızlı şekilde olay yerine ulaşmaya gayret ettiklerini ifade etti.