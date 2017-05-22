İtfaiyeciler mesleki yeterliliklerini tatbik etti

Türkiye’nin bambaşka şehirlerinden itfaiye yöneticilerinin katıldığı çalıştay dahilinde düzenlenen tatbikatlar bitik kesti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin Mesleki Yeterlilik Çalıştayı ile uygulamalı tatbikatına konut sahipliği yaptı. İtfaiye iş standartlarının yeterliliklerinin ele alınması için yapılan birincil çalıştay olma özelliğini içeren programa 16 büyükşehir, 1 il ve 1 ilçe belediyesinden itfaiye yöneticileri katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi Başvuru ve Araştırma alanındaki trafik kazalarına ve LPG yangınlarına müdahale tatbikatında, bilgi birleştirme, olay yerinin güvenliği, araç içinde yaralıya yönelik ilk destek çalışmaları, sıkışma durumlarının değerlendirilmesi, araçtan tümdengelim şeklinin belirlenmesi ve yaralının araçtan çıkarılması, yaralıya araçtan çıkardıktan sonra yapılacak ilk destek ile LPG yangınlarında ekibin olay yerine intikali, olay yerinin güvenliğinin alınması, yakıt akışının kesilmesi, parlama ve patlamaya karşı soğutma işleminin yapılması kullanım edildi.

-Boğulma vakalarına müdahale tatbikatı-

sonradan yapılan yapı yangını ve arama kurtarma tatbikatı, şehirsel arama kurtarma tatbikatı ile Altınapa Barajı’nda yapılan boğulma vakalarına müdahale tatbikatı solgun kesti. Katılımcılara, yapıların yangına aleyhinde alınan önlemler yönünden denetimi konusunda bilgilerin verildiği program kapsamındaki genel değerlendirme toplantısı Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici ile Akdeniz Üniversitesi’nden Ölçme ve Değer Biçme Uzmanı Cem Oktay Güzeller ve MYK Uzmanı Korel Ünsal’ın katılımı ile yapıldı. Toplantıda MYK Süreçleri ve tatbikata ilişkin genel değer biçme ve izlenecek yol haritası ele alındı.