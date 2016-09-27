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İtfaiyecilerden Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret

27 Eylül 2016 Salı, 11:35
İtfaiyecilerden Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı ziyaret etti.

Saygılı, ziyarette, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, itfaiye ekibinin 365 gün esasına dayanan yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yaz, kış, bayram demeden kentteki hem yangın hem kurtarma faaliyetlerinde büyük bir başarı ve özveriyle çalıştığını belirten Saygılı, “Acil durumlarda en kısa zamanda yetişen ve dünya standartlarında hizmet veren itfaiye teşkilatımız Kırıkkale’nin gururudur.” dedi.

Hafta dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından başta eğitim ve tatbikat olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı İtfaiyecilik Haftası Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

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