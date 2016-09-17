İtfaiyeden “baca temizliği” uyarısı

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, kış aylarında baca tutuşmalarının neden olduğu yangınlara dikkat çekerek, vatandaşları, kış gelmeden bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Sipahi, yaptığı yazılı açıklamada, ısıtma araçlarının daha yoğun olarak kullanıldığı kış aylarında meydana gelen baca tutuşmasının çok sayıda yangına neden olduğunu hatırlattı.

Baca temizliğinin ihmale gelmeyeceğini belirten Sipahi, vatandaşları bacalarını temizletmeleri ve kontrol ettirmeyi unutmamaları konusunda uyardı.

Baca tutuşması sonucu çıkan yangınların çoğunlukla alt katlarında lokanta, pastane gibi iş yerleri bulunan binalarda meydana geldiğine dikkat çeken Sipahi, şunları kaydetti:

“Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, zift ve kurumlaşmalar, gerek sobaların gerekse ticari işletmelerdeki ocakların yakılması sonucu tutuşarak alev alıyor ve baca yangınlarına neden oluyor.

Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturuyor. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca yayılan alev çatıya kadar ulaşıyor. Küçücük bir alev, büyük bir yangına sebep oluyor.”

Sipahi, baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında karşılaştıkları bir diğer durumun da baca tıkanıkları sonucu meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yaz aylarında baca üzerine kuşların yuva yapması, yuva atıklarının veya ağaç dalı, taş gibi çeşitli parçaların baca içerisine düşmesi tıkanmalara neden oluyor. Bu gibi tıkanmalar sonucu da duman veya gaz dışarıya atılamıyor. Bacadan dışarıya çıkamayan gazın evin veya odanın içerisine dolması sonucu zehirlenmeler, can kayıpları yaşanıyor. Bu nedenle de bacalar mutlaka temizletilmeli, üzerlerinin açık olup olmadığı kontrol edilmeli.”

Baca yangınlarından korunmanın en önemli yolunun, sanayi işletmelerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizletilmesi olduğunu vurgulayan Sipahi, “Normal soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Vatandaşlar bacalarını mutlaka temizletsinler.” ifadesini kullandı.

Vatandaşların kendi usulleriyle; “bacaya bir şey dökerek”, “yakarak”, “içerisine bir ağırlık sallandırarak” bacayı açmaya çalıştıklarını, bu yöntemlerin yanlış olduğunu bildiren Sipahi, bu tür yöntemlerin, baca duvarının yıkılması ve tahribi gibi sonuçlarla daha pahalı inşaat masraflarına neden olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, baca temizliği için vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat edebilecekleri bildirildi.