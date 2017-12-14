İTO Meclisi İbrahim Çağlar’ı andı
Geçtiğimiz Pazartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar için İTO Meclisi’nde bir anma programı düzenlendi.
İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, merhum İbrahim Çağlar’ın kendi kabuğunda yaşamayan, insanlarla iç içe olan bir kişiliğe sahip olduğuna vurgu yaparak, “Başarılı iş adamıydı. 17 yaşında ilk şirketini kurdu. İşlerini emek emek, adım adım inşa etmişti. Dedesinden, babasından devraldığı bayrağı ileri taşıyan hayırlı bir evlattı. Ailesine düşkün bir eş ve babaydı. Yakın zaman önce torun sahibi de oldu. İbrahim Çağlar kendi kabuğunda yaşayanlardan değildi. İnsanlarla iç içeydi sadece iş dünyasında değil, sivil toplum faaliyetlerinde de hep en önde oldu” dedi.
“28 Şubat’ta ortalıkta adam bulmak zor iken olması gereken yerde durdu”
Başkan İbrahim Çağlar’ın, 28 Şubat döneminde kendine yakışanı sergilediğini ve buna şahitlik ettiğini ifade eden Avdagiç, şöyle konuştu: “Benim için İbrahim Çağlar yeri geldiğinde zorlukları birlikte aştığım yol arkadaşımdır. Çoğunuz bilmez Bosna’da savaş devam ederken yaptığı gayretli çalışmalar, Karadağ’daki mücadeleleri çoğunuzun bilmediği, onun da paylaşmadığı konulardır. 28 Şubat döneminde ortalıkta tırnak içinde söylüyorum; adam bulmak zor iken olması gereken yerde durdu. Kendine yakışanı sergiledi. Ben bunlara şahitlik ettim”.
“İbrahim Başkandan Anılar adıyla bir anı kitabı hazırlayacağız”
Merhum İbrahim Çağlar için bir anı kitabı hazırlanacağını da belirten İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, “Cenaze törenine katılanların çoğu ve başta İbrahim Başkan hakkında dile getirdikleri hususlar onun nasıl derin bir iz bıraktığının en güzel delilidir. İnşallah bizler de İstanbul Ticaret Odası olarak sizlerin katılımıyla ‘İbrahim Başkandan Anılar’ adıyla bir anı kitabı hazırlayacağız. Bununla ilgili duyuruyu da en kısa zamanda yapacağız” diye konuştu.
İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç’in açılış konuşmasından sonra program, merhum İbrahim Çağlar’ın sık gittiği camii olan Validebağ Koru Camii İmamı Talha Kalkan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve eski İstanbul Merkez Vaizi Mustafa Akgün’ün dua etmesiyle devam etti. Anma programının ardından katılımcılar, merhum İbrahim Çağlar için hazırlanan taziye defterine duygularını ifade eden cümleler yazdılar.
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