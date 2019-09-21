İttifak Holding Konyaspor ara vermedi
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise sahada koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra 7'ye 4 pas çalışması ile devam eden idman, tempolu koşunun ardından 4'e 4 maçlarla tamamlandı.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.
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