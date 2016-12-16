IUC Başkanı Azizoğlu: Biz Osmanlının ruhunu kurmaya çalışıyoruz

Son günlerde Halep’te meydana gelen saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azizoğlu, Halep’te yaşanan olayların İslam coğrafyasında son yıllarda yapılan saldırıların yalnızca bir örneğini teşkil ettiğini belirterek, “Halep gibi Irak, Yemen, Libya, Afganistan, Pakistan ve bütün İslam coğrafyasında büyük bir katliam ve soykırım yapılmaktadır. Bu projelerini ise oluşturdukları terörist örgütlerle hayata geçiriyorlar. Halep’te bu projenin bir parçası. Tarihe baktığımızda İslam’a veya Müslüman olan kavimlere hizmet eden hiçbir terör yapısı bulamazsınız. Terör yapısının adına ırksa inşa ya da inançlara dayalı bir kamufle elbisesi giydiriyorlar. İslam ülkelerindeki tüm kazanımlara ara sıra Afrika’da madenler, ara sıra Ortadoğu’da madenleri ya da Türkiye, Darı, Pakistan gibi ülkelerin silahlı güçlerini kullanarak darbeler yapıp İslam coğrafyası ilk olarak elde etmek üzere bütün doğu medeniyetlerini fiziki, kültürel her alanda asimile ya da gasp ederek kullanıyorlar” dedi.

Tarihe bakıldığında Hristiyan savaşlarında milyonlarca insanı katleden, 6 milyon Yahudi’yi katleden, dünyayı kolonileştiren, demokrasiden, insan haklarından uzaklaştıran Müslümanların olmadığını kaydeden Azizoğlu, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanı katleden Müslümanlar değildi. Biz Müslümanlar ırksa yapısı ne olursa olsun bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Bunlara aleyhinde hepimiz insanlığa hasar verdiği için düşmanca hisler duyuyoruz. Terör örgütlerini ederek şimdi Halep’i katleden birleşmiş emperyalist güçler, terör örgütlerini bahane ediyorlar. Türkiye’de daha birkaç gün önce 44 vatandaşımızı şehit eden terör örgütüyle Suriye’de insanları katleden bu sömürgeci güçlerin ne farkı var? Tabanca üreten, bütün bu terör örgütlerine lojistik, hatta diplomatik destek veren bu emperyalist güçler Halep’te ne için savaştığı gözler önündedir. Sadece çocuklarını daha iyi bir geleceğe planlamak için bizlerin çocuklarını öldürüyorlar. Kendi geleceklerini garanti altına olmak için bizlerin geleceğini karartıyorlar. Halep’te yapılan katliamda bütün birleşik emperyalist güçler uçakları havada benzer noktaya bomba atıyor fakat ölenler Müslümanlar” dedi.

Sömürgeci güçlerin bundan böyle yeni bir taktik geliştirdiklerini ifade eden Azizoğlu şunları söyledi:

“Bu inşa Birinci, İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 70 milyon insanı katleden Batı toplumları kendi aralarında savaşmayı bıraktı. Önce bizlerle savaşmaya başladılar, Müslümanları katletmeye başladılar. Derhal onu da bıraktılar, Müslümanları savaştırarak bütün kazanımlarını elde ediyorlar. Müslüman’ı Müslüman’a kırdırıyorlar. Müslümanlar savaşıyor, onlar kazanıyor ve bizler onların himmetine fakir ayla geliyoruz. Bu çizdiğimiz portrede demokratik bir inşa, evrensel bir adalet, özgürlükler, çağdaşlık, uygarlık tanımlamasını Batılılar için yapamayız. Benim ülkemde İstanbul’da, Ankara’da, Gaziantep’te yapılan terör saldırılarında yüzlerce Türk vatandaşı şehit edildiğinde Batı toplumları hiçbir reaksiyon göstermiyor. Sadece küçük kınamalar.”

Halep’te akım eden olaylarla ilgili bütün İslam coğrafyasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerine kulak vermesi gerektiğinin altını çizen Azizoğlu, “Bu herhangi bir mezhep çatışması, dini çatışma, terör örgütlerinin çatışması yok. Bu Batı toplumlarının bir projesidir. Batı toplumları göre ezilen toplumların haklarını korumak için dik duran bir liderin söylediği söylemler, ülkede terör eylemlerinin, 15 Temmuz darbe teşebbüslerinin artmasına vesile oldu. Bizler 80 milyon Türk milleti Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Sünni’si, Alevi’si, sağcısı, solcusu, hayat felsefesi, mezhebi ne olursa olsun önceliğimiz bu ülkenin bütünlüğünü sağlamak. Çünkü bu ülkenin bütünlüğü İslam coğrafyasının umududur. Biz Osmanlı’nın ruhunu kurmaya çalışıyoruz. Osmanlı devletinin coğrafi toprağında Türkiye Cumhuriyeti’nin katiyen bir düşüncesi bile olamaz. İslam birlikteliği yaratmak istiyoruz, İslam kültürü oluşturmak istiyoruz. Bu da Osmanlı ruhunu tasvir ediyor. Osmanlı ruhu seslenmek bütün İslam dünyasında baştan Türkiye’nin liderliğinde herkesin kendi sistemi, kendi rejimi, kendi coğrafyası fakat bir üst lider ülke olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti şu anda İslam coğrafyasının en dinç, Batı toplumlarının entegrasyonunu sağlamış, birçok konuda müttefiki olan bir dünya devidir. Türkiye’den İslam dünyasının haklarını savunmasını ummak herkesin en doğal hakkıdır” dedi.

“Bu kürede sizler değin hepimiz paydaşız”

Azizoğlu şunları söyledi:

“Bizler Müslümanlar olarak Batı toplumlarına kişi, toplum, ülke, hiç kimse düşman değil. Ama ‘Çekin elinizi üstümüzden, terör örgütleri yaratarak çocuklarımızı katletmeyin, kazanımlarımızı gasp etmeyin, kendi çocuklarınızın, ailelerinizin geleceği için bize işkence etmeyin’ diyoruz. Biz sizin düşmanınız değiliz. İslam ülkelerinde silah üreten yok. Terör örgütlerinin silahlarını siz üretiyorsunuz, siz satıyorsunuz. Utanmadan tüm insan değerlerinizi yitirerek üstelik bizlerle endeksliyorsunuz. ‘Müslüman, Kürt, Arap terör örgütleri’ diyorsunuz. Hiçbirisi hiçbir ırksa yapıya ait yok, sizin uşaklarınız. Hizmetkarlarınızı, uşaklarınızı alın üstümüzden. Bizim sizinle dini, kültürel, coğrafi bir ortaklığımız yok. Biz sizin için bu değin kayda değer miyiz ancak, bizim her işimize bu dek karışıyorsunuz? Ekonomimizi gerektiğinde çökertiyorsunuz, size hizmet edebilecek yapay sitemler, rejimler kuruyorsunuz. Size hizmet eden taşeron liderler getiriyorsunuz ve bunları kullanarak yüz yıllardır bizi sömürüyorsunuz. Yeter, bizler insanlık ailesinin bireyleriyiz. Bu kürede sizler kadar hepimiz paydaşız. Allah en onurlu mahlukatı insanoğlunu yaratmıştır. İnsanoğlunun tanımlamasında vicdan varsa, merhamet varsa, sevgi varsa, aşk varsa insandır fakat sevgiyi, merhameti, vicdanı, ahlakı yitirmiş mahlukatı insan diye tanımlamakta bile zorlanıyorum.”

Bayram Kılınçer