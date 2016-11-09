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İvriz çevre düzenleme projesi

09 Kasım 2016 Çarşamba, 14:50
İvriz çevre düzenleme projesi

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KONYA (AA) – Konya Ereğli Yüzey Araştırması Projesi (KEYAR) kapsamında, Konya İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynak Alanları Çevre Düzenleme Projesi’nde sona yaklaşıldı.Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında yürütülen proje kapsamında, Konya İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynak Alanları Çevre Düzenleme Projesi’nin tanıtım toplantısı düzenlendi.Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, uygulama projesinin detayları anlatıldı ve proje ortaklarının görüş ve önerileri alındı.

Dünya'nın ilk tarım anıtını İvriz kaya kabartması Ereğli Müze Müdürü Mahmut Altuncan Halkapınar İvriz Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Çiğdem Maner

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