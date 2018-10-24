İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
ANKARA (AA) – İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Milli Eğitim Bakanlığının yargı kararını vakit geçirmeksizin uygulamaya koymasını ve andımızın okullarda tekrar okutulmasını bekliyoruz." dedi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Danıştay 8. Dairesi'nin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararı ile Türk Milletinin hislerine tercüman olduğunu söyledi.
Andın okutulmamasının açılım sürecinin uygulamalarından biri olduğunu savunan Paçacı, şöyle devam etti:
"Türkçülüğü, bölücülük olarak ifade etmek, Türk milletine hakaretle eşdeğerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkçülük temelinde, Türk milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş bir devlettir. İYİ Parti olarak Milli Eğitim Bakanlığının yargı kararını vakit geçirmeksizin uygulamaya koymasını ve andımızın okullarda tekrar okutulmasını bekliyoruz. Hukuk da bunu emretmektedir."
– "Neden geciktirilmiştir?"
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Paçacı, "Bu cinayet için İstanbul neden seçilmiştir? Konsolosluk diplomatik dokunulmazlıklardan areste ve sadece yaptığı işlemlerle sınırlı iken, olayı aydınlığa kavuşturacak şahıs olan konsolosun ülkeden çıkmasına neden müsaade edilmiştir? Konsolosluk hizmet binası ve konutların aranması, Suudi yetkililerin 'aranabilir' demesine rağmen, neden geciktirilmiştir?" diye sordu.
29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nun İstanbul'da düzenleneceğini belirten Paçacı, "Havaalanı açılışı için Türkiye Cumhuriyeti'nin en özel günü olan 29 Ekim dışında bir tarih bulamadınız mı?" diye konuştu.
Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna da değinen Paçacı, "Altı buçuk milyon insanın taleplerine kulaklarını tıkayanlar, bir taraftan kaynak sorununu bahane etmekte, diğer taraftan iktidarlarını sürdürmek için fütursuzca seçim yatırımlarına milyarlar ayırmaktadırlar." ifadesini kullandı.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.