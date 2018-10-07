İYİ Parti'de tanışma toplantısı
KIRIKKALE (AA) – İYİ Parti İl Başkanlığınca tanışma toplantısı düzenlendi.
İl Başkanı Bülent Altınışık, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, yeni seçilen il ve ilçe yönetimlerinin tanışması için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.
Yeni yönetimin birbirinden değerli ve saygın kişilerden oluştuğunu ifade eden Altınışık, şöyle konuştu:
"Yeni yönetimimiz yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'yi hem Kırıkkale hem de ilçelerinde seçimlere hazırlayacak. İYİ Parti adayları inşallah seçimlerde Kırıkkale'de zaferle çıkacak. Biz 7 aylık bir partiyken Türkiye genelinde 5 milyon, Kırıkkale'de de 25 bin oy aldık. Genel başkanımıza ve partimize yapılan bu baskı ve zulüm, bir başka partiye hiçbir zaman yapılmadı. Bunun örneğini 2 gün önce İstanbul'da yaşadık. Genel Başkanımız Meral Akşener'i, evinin önünde tehdit ettiler."
Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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