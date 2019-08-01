İyileşip öğretmen olmak istiyor
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de anne karnındayken omuriliğindeki sorun nedeniyle "myelomeningosel" hastalığı teşhisi konulan ve yürüme güçlüğü çeken 10 yaşındaki Belinay Karakoç, ameliyat edilip sağlığına kavuşmayı, büyüdüğünde öğretmen olmayı istiyor.
Dünyaya geldikten bir süre sonra babasından boşanan annesi evi terk ettiği için anneannesi ile yaşamaya başlayan Belinay, hastalığından dolayı henüz 5 günlükken ameliyat edildi.
Zaman içerisinde çeşitli tedaviler gören, yürüme güçlüğü çeken ve tedavi edilmezse tekerlekli sandalyeye mahkum kalma riski bulunan Belinay, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
Anneanne Hatice Günek, AA muhabirine, "Belinay'ın özel ayakkabısı, bakım ve eğitim masrafları var. Devlet sağ olsun yardımcı oluyor. Babasından resmi nafakası var ancak yeterli olmuyor. En yakın zamanda sağ ayağından ameliyat edilmesi gerekiyor. Yürümesi kısıtlı, tedavi olmazsa yürüyemeyecek." dedi.
– "Belinay öğretmen olmak istiyor"
Belinay'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve büyüyünce öğretmenlik mesleğini seçmek istediğini ifade eden Günek, "Torunum bu süreçte psikolojik destek alıyor. Yaşadığı sorunlar sosyal hayatını etkilese de Belinay öğretmen olma hayalinden vazgeçmiyor. Belinay'ı devletin sağladığı engelli sandalyesi ile parka götürüyorum. Hastalığı sebebiyle hiç arkadaşı yok. Tuvalet ihtiyacını kendisi gideremiyor. Bu da arkadaşlarından uzaklaştırıyor. Tedavi sürecinden eğitimine kadar elimden geldiğince yanında olacağım." diye konuştu.
– Myelomeningosel hastalığı
Myelomeningosel hastalığı, hamilelik döneminde yetersiz B12 vitamini alan annelerin bebeklerinde daha fazla görülüyor, çocukların yaklaşık yüzde 40'ı erişkin çağda yürüyemiyor. Şekil bozukluklarının ilerlemesini durdurmak ve yürüme yardımı için omurga ya da uzuvlara ortez uygulaması yapılıyor.
-
Aksaray'da tartıştığı eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
-
“Şehirlerin Sultanı, Güvenli Gıda Diyarı Projesi” tanıtıldı
-
OSB-ASÜ iş birliği protokolü imzalandı
-
Çubuk'ta yaz Kur'an kursları futbol turnuvası
-
Su kuyusunda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı
-
İyileşip öğretmen olmak istiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]