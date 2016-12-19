İz kalmasın diye aracını streç film ile sarıyor

Kerem Doğan, tozlanmış otomobilinin üstüne “Beni yıka” gibi yazıların yazılması üstüne kendine özgü bir çözüm buldu. Bu şekilde yazılan yazıların otomobil boyasına hasar verdiğini söyleyen Kerem Doğan, streç film çözümünü bu zararın önüne geçmek için kullandığını anlattı. Otomobili streç film ile sarılı olarak görebilen vatandaşların verdiği tepkilere değinen Doğan, sosyal medyada da aracının büyük ilgi gördüğünü de aktardı.

“İster istemez vernik üstünde ufak tefek çizikler oluşuyordu”

Otomobilini streç ile koruduğunu anlatan Kerem Doğan, vernik üstünde kalan izlerin güzel görünmediğini söyledi. Doğan, “Acilen aracımız 1983 model. Arabulucu 4 sene ben kullanıyorum. Bu evreye gelmesinin sebebi de benim. 3 yılda bu ışık halkası getirebildim. İlerleyen süreçlerde de toparlamaya devam edeceğim. Yaşdığım olayda ise aracım uzun vakit otoparkta kalmıştı. Bu süreçte üzerine bazı yazılar yazıldı. Benim bilinen adımla ‘Kırkır’ ve ‘Beni yıka’ türünden yazılıyordu. Bu yazıların yazılmasından kaynaklı olarak ben de böyle bir çözüm ürettim. Bu şekilde aracı korumaya çalışıyorum. Aracın üstüne düşen toz parçacıkları boya yüzeyindeki yani vernik yüzeyinin katmanını çiziyor. Çizdiği zamanda da geri dönüşümü olmayan şeyler değiller, lakin ister istemez vernik üstünde küçük çizikler oluştuğu zaman, bu işle uğraştığım için bunlar gözüme batıyor. Bu sebeple de yapılmasını istemediğim bir durum. Kimse kimseye yapmasın. Mümkünse vasıta kirliyken, üstüne yazı yazma ve elleme gibi koşul olmasın” dedi.

“Arabayı da çizmeyecek bir madde”

Branda kullanmaktansa streç filmin daha akla yatkın olduğunu aktaran Doğan, “Normal vasıta brandaları üzerinde mifyonlu bir kısım var. Arabulucu kapattığınız zaman, otopark bölgelerinde problem yaşıyorsunuz. Branda kullanımının yerine, aracım keza transparan görünümü için keza de arabanın açık şekilde kalması için kafamda böyle bir çözüm ürettim. Streç hem ucuz olacak, ayrıca de kullanıp atımı basit olacak ve arabayı da çizmeyecek bir madde. Vasıta temizken yapılması gereken bir şey. Temizken kapatıyorum ve aynı şekilde geri açtığımda temiz bir şekilde teslim alıyorum. Bu yüzden bunu kullandım” şeklinde konuştu.

“Tepkiler gülünç”

Vatandaşların verdiği tepkilere de değinen Doğan, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

“Tepki olarak, ilk görenler fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Araba gruplarında aracımı yayınladılar. Tepkiler gülünç. Kimine kadar garip gelen kimine basit ve güzel bir yöntem olarak geldi. Kimisi ‘Aaa manyağa bak’ şeklinde tepkiler de verdi. Ortalama olarak aracı temizledikten sonradan takriben 10 dakikamı almaz bu iş. Basit bir şey.”

Mehmet Sıddık Yeşilırmak – Selim Kuşcu