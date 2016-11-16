Ana Sayfa   >   Genel   >   İZBANda grev sona erdi seferler başladı

İZBANda grev sona erdi seferler başladı

İzmir’de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığını işleten TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki taraflı şirketi olan İZBAN A.Ş.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 07:33
izbanda-grev-sona-erdi-seferler-basladi

Benzer Konular

guvenlik-toplantisi-basladi
Güvenlik Toplantısı başladı
yorexte-aksehir-ve-nasreddin-hoca-ruzgari
YÖREXte Akşehir ve Nasreddin Hoca Rüzgarı

İzmir’de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığını işleten TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki taraflı şirketi olan İZBAN A.Ş. personeli tarafından alınan grev kararı, 8’inci gününde tarafların anlaşmasıyla son buldu. İZBAN, bu sabahtan saat 05.40’te Aliağa ile Cumaovası arasında seferlere başladı. İzmir halkı, İZBAN’daki grevin son bulmasını sevinçle karşıladı. İZBAN’da 8 gün süren grev, özellikle Aliağa ve Cumaovası’ından işe gidip gelenleri mağdur durumda bırakmıştı. Tarafların anlaşmasıyla İzmir halkı dar bir nefes aldı. 

Abdülaziz Baydilli

erdi grev izban’da seferler sona

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet