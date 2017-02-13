İzciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

KONYA (AA) – Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, yaban ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarına yem bıraktı.

Kulüp, kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanların beslenmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Kulüp adına konuşan İzcilik Çalışma Grubu Başkanı Salih Polat, izcilik türesi gereği böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Hayvanlar gerçekten aç ve yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bunun akabinde şehre inmek durumunda kalıyorlar. Bu soğuk kış günlerinde aç kalan hayvanların yaşam mücadelesine yardımcı olmak amacıyla izcilerimiz, evlerinden getirdikleri yiyecekleri doğaya bıraktılar. Ben bu duyarlılıklarından dolayı tüm izcilerimi tebrik ediyor ve onlarla iftihar ediyorum.”

İzciler, daha sonra Meram Dere’de vadi yürüyüşü ile faaliyetlerini tamamladılar.