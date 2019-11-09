İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor

KARAMAN (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzleme ve Değerlendirme Projesi (İZDES) çalışma programına ilişkin, "Bugüne kadar yakaladığımız birçok alandaki iyileşmeleri ve başarıları bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ersoy, İZDES çalışma programı kapsamında geldiği Karaman'da, Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde İZDES'i başlattıklarını hatırlattı. Ersoy, kentte vali önderliğinde bu hizmet sunan birim amirleriyle bir araya geldiğini aktardı.

Yapılan hizmetlerle ilgili talepleri, beklentileri ve değerlendirmeleri aldığını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Daha sonra bu hizmeti alanlar ile bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarımızın temsilcileriyle, bakanlığımızın ilimizde sunduğu hizmetlerle ilgili değerlendirmelerini alacağız. Bizzat bu birimlerden hizmet almış vatandaşları da evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik. Onlardan notlarımızı aldık. Bunların hepsini yanımızda götürdük. Bir durum değerlendirmesi taleplerle, beklentilerle yaptığımız hizmetlerin mukayesesini yapmaya ve daha iyisini sunmaya çalışacağız. Esas itibari ile yaptığımız işin esası vatandaş odaklı hizmet anlayışını empatiye, karşılıklı saygıya dayalı hizmet anlayışını bütün birimlerimizde, unsurlarımızla birlikte hayata geçirmek faal olarak her geçen gün daha iyiye gitmesini sağlamaya çalışmak. Bu doğrultuda hem çalışmalarımızı hem istişarelerimizi hem de değerlendirmelerimizi Türkiye'nin bütün illerinde devam ettiriyoruz."

Ersoy, Bakan Yardımcılarının Başkanlığında kurulan ekipler ile 81 ili ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar yakaladığımız birçok alandaki iyileşmeleri ve başarıları bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza başta terörle mücadele, asayiş ve güvenlik hizmetleri olmak üzere bürokratik anlamda sunduğumuz her türlü hizmetin en iyi şekilde verilmesi için bundan sonra da değerli valilerimizin önderliğinde gayretli bir şekilde bütün arkadaşlarımızın çalışmalarının sürdürmelerini temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

