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İzmir göle döndü!

Özellikle Bornova ilçesindeki sağanak yağmurun ardından sokaklar göle döndü.

23 Mayıs 2017 Salı, 08:03

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Özellikle Bornova ilçesindeki sağanak yağmurun ardından sokaklar göle döndü. Bornova Mevlana Mahallesi’nde yaşayan çocuklar da yağmur suyunu fırsat mahsus kendilerini suyun içine bıraktı. Her Zaman birlikte kıyafetleri ile denize girmeden yağmur suyuna girerek yazı karşılayan çocuklar, birbirleri ile yüzme yarışı da yaptı. Bir mahalleli de çocukların sele kapılmasından endişe ettiği anları, cep telefonu kamerasına kaydetti.

Sinan Yeniçeri 



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