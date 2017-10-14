İzmir ulaşımına 29 Ekim tarifesi: 1 kuruş

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yıl kutlamalarında İzmirlilere bayram sevinci yaşatacak karar, İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 29 Ekim Pazar günü etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2 Ekim tarihinde sosyal ağ hesaplarından bir çağrı yaparak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplu ulaşımın bedava olması talebini İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini duyurmuştu. Başkan Kocaoğlu’nun bu önerisi üstüne harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, hemen şimdi Bakanlar Kurulu kararı gelmediği için 1 kuruşluk tarifeyi onayladı. Oy birliğiyle alınan kararda, “Bayram öncesi Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu nakliye araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması” ifadesine yer verildi.

“BU TESİS BU GİDİŞLE YAPILAMAYACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı alışılmış meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumun istek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 2019 lokal seçimlerinde adaylık için 6 ay kala karar vereceğini fakat aday olmayı düşünürse bunun nedeninin tamamlanamayan katı atık tesisi olacağı sözlerini hatırlatarak, “Geçtiğimiz günlerde Kocaoğlu izah etme yaptı. Yamanlar’da yapmaya talip olduğu katı atık bertaraf tesisi bu dönem hayata geçirilmezse tekrar aday almak zorunda kalacağını açıkladı. Mevcut haliyle tekrar aday olmak zorunda kalacak. Yaptığı açıklamada gerçekten malumun ilanı, hatta sadece önümüzdeki dönem değil ondan sonraki iki dönem daha namzet olmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Çünkü bu tesis bu gidişle yapılamayacak. Bu projenin altından başkan başarıyla kalkamayacak. Allah, Başkan Kocaoğlu’na uzun ömür versin ama bizler bu tesis projesini hayata geçiremeyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“HÜKÜMET LAF VERDİ”

Doğan’ın bu sözleri üstüne Başkanvekili Sırrı Aydoğan, “Hükümet bize yardım olacak söz verdi. Başbakanımızla da konuştu, yardım verecek. Siz iktidar grubusunuz muavin olun. Yapamazsa iki üç dönem daha aday olsun. O zaman benden de kurtulamazsınız” cevabını verdi. Doğan da, “Yamanlar’daki tesis gerçekleştirmek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projedeki bütün eksikliklerine rağmen hükümetimizin desteği ile izinleri almış olup üzerinden adeta iki sene geçmiştir. Başkanın elinden tutan değil, izinler verildi” dedi. Aydoğan, “Mahkemeyi ne yapacağız?” diye sorunca Doğan, “Açılan davalar ve halkın duruşu nedeniyle başaramadı diye biliyoruz fakat her seferinde övünülüp durulan katılımcı yönetim anlayışı bu projede rafa kalkmıştır. ‘Ben yaptım oldu’ diyerek yola çıkılan proje yargı engeline takılmıştır. Kendinizi oradaki halkın yerine koyun. İlçenize böyle önemli proje yapılacak ama siz bunu ÇED toplantısında öğreneceksiniz. Siz olsanız ne yapardınız? Bu katılımcı değil dayatmacı idare anlayışıdır. Halka karşı zor kullanmaktır, baskıdır” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ YILDA 11 İHALE”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tesisi yapabilecek teknik beceriye sahip olmadığını öne süren Doğan şöyle devam etti:

“Önümüzde bir Harmandalı örneği var. Bu çöplüğün Çiğli’den kalkması lazım, işler yılan hikayesine dönmüş durumda. Aynı meslek için üç defa dört hatta dokuz kez ihale yapıldığını gördük fakat Harmandalı’daki değin bahis ediyorum değil Türkiye’de dünyaya bile bu kadar iptal edilen ihale sayısı olmadı. Çiğli’deki tesisin işletmesi için ihale rekoru kırıldı. Aynı meslek için bütün 11 defa ihale üretilmiş. Hatta en son ihalenin de iptal edildiği bugün açıklandı. Dünyada böyle bir sayı değil. Harmandalı çöp depolama alanında devamlılığı sağlayacak hizmet alım üç yıllık süreçte benzer meslek için 11 defa ihaleye çıkıldı. İhale yapmayı bir türlü beceremediniz. Yarın değişik gün Yamanlar için ihaleye çıkıldığında ne olacak? Önce nerede hatalı yapılıyor diye belediye bürokrasisi, sivil toplum örgütleri ve muhalefet ile bir araya gelin birlikte uğraş sarf edelim. Bu İzmir’in ve Çiğli’nin problemine katkı koyalım. Böyle giderse Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi için 30 kez ihaleye çıkılacakmış gibi görünüyor. Bu çöp tesisi umarız biran önce hayata geçer, bu tesisin biran önce tamamlanarak kentimize kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

“PARAMIZ CEBİMİZDE FAKAT DAVA AÇILDI”

“Çiğli’deki çöp tesisinin ömrünün dolduğunu ve kaldırılması gerektiğini biliyoruz” diyen Aydoğan şu cevabı verdi:

“Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi, modern bertaraf tesisi için yer konusunda Hükümete başvurdu. Onlar da bu tesisin şart olduğunu gördü ve bize Yamanlar’da yer verdi. Bize yer ve müsade verildi hükümet göre fakat iki avukat dava açtı. Paramız cebimizde ama dava açıldı. Bu davalar bizde uzun sürüyor. Eğer bunu yapamazsınız derlerse baştan Ankara’ya gideceğiz yer arayacağız. Şu lahza yargı yapabilirsiniz derse birincil yerimiz hazırlanmış. İzmir gibi bir kentte bunun yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kim gelirse gelsin bir tane daha güneye bir tane de Kemalpaşa’ya tesis yerine getirmek lüzumlu. 4 milyonluk bir kentin bir tek tesis ile yöneticilik olmayacağı biliyoruz. Bize atama edilen yerin mahkeme kararı bugün çıksa uygun çıkarsa ihale başlar negatif çıkarsa da yeni yer araştırırız. Kim olursa olsun ne vakit olursa olsun bu kente iki üç tane bertaraf tesisi yapılacaktır.”

BİLET ELEŞTİRİSİ

Toplu ulaşım kartlarıyla ilgili eleştirilerini de yönelten Doğan, “Yurttaş, iki binişlik biletleri 7 liradan, üç binişlik 10 liradan alıyorlar. Kullandıktan sonra bu kartların bir anlamı kalmıyor. Tekrar bir bakiye üstüne atmak mümkün yok. Hem 7 lira verildiğinde 6 liralık makbuz, 10 lira verildiğinde 9 liralık fiş kesiliyor. Bu bambaşka fiyat uygulaması yalnızca İzmir’de var. Öteki şehirlerde ne dek verilirse öyle makbuz alınıyor. Bu başvuru formu niçin sadece İzmir’de var?” diye konuştu.

KARABAĞLAR İÇİN METRO RICASI

Oturumda laf alan AK Partili Meclis Üyesi İmet Tunç ise, “Üçyol-Tınaztepe metrosu ile ilgili temennimiz var. Karabağlar’da 500 binlik nüfus var. 180 bine yakın ev 24 bine yakın işyeri var. Karabağlar’ın sanayisi böylece değil. Buradaki gelirler nüfusa kadar istenen noktada yok. Bu konuda Büyükşehir’den artı bir ayrımcılık isteriz. Üçyol-Tınaztepe metrosunun güzergahını hemen şimdi bilmediğimiz için belirli yorum yapmak muhtemel değil ama bizim dileğimiz metro hattının Karabağlar kadar; gerekirse Karabağlar’ı da içine alabilen bir metro güzergahı yapılması. Bu iki temas Karabağlar’a nefes aldıracaktır. Bir santimetre deha olsa Karabağlar’ın içine giren bir metro olmasını çok istiyoruz” dedi.