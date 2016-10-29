İzmirde 2123 kişilik zeybek!

Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıl dönümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeniden farklı etkinliklerin altına imza atan Bayraklı Belediyesi, Smyrna Meydanı’nda 7’den 70’e bambaşka yaş gruplarından 2 bin 123 kişiyi bir araya getirdi. Benzer anda zeybek oynayan 2 bin 123 kişi, arkasından kırmızı-beyaz dev Türkiye haritası oluşturdu. Faaliyet öncesi Smyrna Meydanı’na kurulan 540 metrekare büyüklüğündeki dev beyaz perdeye 7 projeksiyon cihazı aracılığı ile yansıtılan Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de izleyiciler tarafından alkış topladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bir rekorun da altına imza atılmış olunacak. Bayraklı Belediyesi, İnsanların oluşturduğu en büyük ülke haritası kategorisinde Guinness rekortmeni Iftihar Tümer öncülüğünde Guinness Rekorlar Kitabı’na tatbik yaptı.

Zeybek oynayan en küçük oyuncu 5 yaşındaki Arda Tekmen olurken, en büyüğü 78 yaşındaki Hatice Jokiçin oldu. 2 bin 123 kişi, cumhuriyetin 200. yılına, “Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” mesajı yolladı. Vatandaşların meydanı hınca hınç doldurduğu etkinlikte kimi vatandaşlar ise gözyaşlarına baskın olamadı.

“BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ”

Yine tarih yazdıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hepinizi samimi kutluyorum. Kendinizi alkışlayın. Parçalanmış bir imparatorluktan 1923’te modern bir Cumhuriyet kuran sevgili Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yüzünü uygarlığa, bilime dönmüş modern bir Cumhuriyet kuran ve bu Cumhuriyet’i 15 yılda Avrupa ülkeleri seviyesine çıkaran ve aramızdan ayrılan Atatürk’cilt daha sonra bu Cumhuriyet’i devirmek isteyen gerici, karanlık güçler, Cumhuriyet düşmanı güçler uzun yıllar mücadele veriyor. Hedefleri bizleri geriye götürmek” dedi.

“Biz ufkumuzu defalarca çağdaşlığa ve bilime vermiş bir Cumhuriyet`te yaşamak istiyoruz” diyen Başkan Karabağ, “Onun için bugün siz bir Türkiye haritası oluşturdunuz. Niçin Türkiye haritası? Halk devletin sınırları, Misak-ı Milli’nin sınırları. Emperyalizme karşı savaş verebilecek tek ulus tipi, bütünleşmiş, ahali olmuş Türkiye Cumhuriyeti tipidir. Türkiye’yi bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamazlar. Bizi geriye doğru götüremezler. Çünkü biz bir ölür, bin doğarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Karabağ’ın konuşmasının gerisinde defalarca bir ağızdan 10. Sene Marşı söylendi.